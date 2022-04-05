FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Gündem 05.04.2022, 15:29
Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrollerde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.
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