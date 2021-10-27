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FETÖ sanığının yeniden tutuklanma talebi reddedildi

15 Şubat'ta Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın tahliyesine yapılan itiraz sanığın "tutuklu bulunduğu süre" ve "etkin pişmanlık hükümlerinde yararlanmak için verdiği bilgiler" dikkate alınarak reddedildi.

Gündem 27.10.2021, 17:29
FETÖ sanığının yeniden tutuklanma talebi reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın tahliyesine itirazı, ikinci kez reddedildi.

Başsavcılık, sanık Sevilay'ın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edilmesine itiraz etti.

Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Sevilay'ın FETÖ'nün Özbekistan ve Kırgızistan yapılanmasında yer aldığına dikkat çekilerek, "Sanığın yakalanma şekli ve yeri, suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin devam etmesi nedenleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekirken tahliye verilmiş olması usul ve esas yönünde kanuna aykırıdır." tespitine yer verildi.

Dilekçede, Gürbüz Sevilay'ın yeniden tutuklanması talep edildi.

Tutuklama talebinin, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ardından nihai kararı vermesi için dosya, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İncelemesini tamamlayan mahkeme, Sevilay'ın "tutuklu bulunduğu süre" ve "etkin pişmanlık hükümlerinde yararlanmak için verdiği bilgiler" dikkate alınarak tahliye edilmesini yerinde buldu, savcılığın yeniden tutuklanma talebini reddetti.

MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilmişti

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'ta Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

İddianameye göre, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Gürbüz Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevilay, 19 Ekim'deki duruşmada, etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
#fetö #gürbüz sevilay #itiraz
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