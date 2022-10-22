FETÖ operasyonu: Yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da FETÖ'ye düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Gündem 22.10.2022, 07:19 22.10.2022, 07:42
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 1'ine de ev hapsi cezası verildi.
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