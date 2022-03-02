FETÖ operasyonları sürüyor: 4 ilde 12 tutuklama
İzmir 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonsa gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Gündem 02.03.2022, 07:13
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yakalanan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 12'si tutuklandı.
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|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
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|27
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|12. Galatasaray
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|13. Sivasspor
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|16. Giresunspor
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|27
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
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|46
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|44
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|43
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|42
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|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|25
|41
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18