FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu için emniyet harekete geçti!

Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan "operasyon hesaplarına" karşı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) harekete geçti. Söz konusu hesap oyununun FETÖ kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Son dönemde sosyal medya hesaplarından sıkça servis edilen ve sığınmacılara ait olduğu iddiasıyla yayılmasının ardından vatandaşların çokça tepkisini toplayan paylaşımlara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. EGM, söz konusu paylaşımların provokasyon amaçlı yapıldığına dikkat çekerek, hesapların FETÖ olmak üzere diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğunun değerlendirildiği belirtti.

"PROVAKASYON ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR"

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan devriyelerde, yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak : Türkiye