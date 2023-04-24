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FETÖ'nün kara kutusu bulundu

FETÖ'nün kara kutusu olarak nitelendirilen Hayrettin Özkul, saklandığı Almanya'da görüntülendi

Gündem 24.04.2023, 09:49
FETÖ'nün kara kutusu bulundu

FETÖ'nün 'kara kutusu' Hayrettin Özkul saklandığı ülkede görüntülendi. Örgütün Almanya'daki medya yapılanmasından sorumlu, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Hayrettin Özkul'un Almanya'da olduğu ortaya çıktı. 

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Özkul, Almanya'da başta Cevheri Güven olmak üzere kara propaganda ekibi ve kuruluşlarından da sorumlu olarak örgütte önemli bir pozisyonda bulunuyor.

Özkul, halen FETÖ'nün bütün medyasını bir zamanlar tek çatı altında toplayan, hala faaliyetlerini sürdüren World Media AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı.

DONDURULMUŞ YOĞURT SATIYOR

SABAH'ın görüntülediği Özkul, paravan olarak Frankfurt'un en turistik ve işlek Zeil 22, 60313 Frankfurt am Main Zeil adresinde Faleyda isimli dondurulmuş yoğurt ve tatlı dükkanı işletiyor.

Özkul'un kaçırılma korkusu nedeniyle dükkanını emniyet binasına yakın bir adreste açtığı gözlenirken, bölgede de yine aynı zamanda çok sayıda Türk restoranı bulunuyor.

EŞİNE BAYİLİK VERDİ

Eşine de aynı isimde, yaklaşık yarım saatlik mesafede bulunan Merianplatz 4, 60316 Frankfurt am Main adresinde bir dondurulmuş yoğurt ve tatlı dükkanı açan Özkul, her sabah eşini dükkana bıraktıktan sonra saat 11 sularında kendi dükkanına geçiyor.

MUSTAFA YEŞİL'İN VARİSİ

Özkul'un başında bulunduğu World Media AG, kapatılan eski propaganda organı Zaman ve Samanyolu gibi birçok gazete ve televizyonu bünyesinde barındırdığı gibi, reklam ajanslarına sahipti.

World Media'nın başında daha önce İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, örgütün tepe yöneticisi Mustafa Yeşil yer alıyordu.

Şirketin genel müdürlüğünü, hain darbe girişiminden kısa süre sonrasına kadar kırmızı listede bulunan FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Mustafa Özcan yürüttü.

Özcan, 15 Aralık 2014'te şirketin genel müdürü olarak kayıtlara geçti. Özcan'ın ismi ticaret sicil kaydından 21 Eylül 2016 tarihinde silindi.

ZAMAN'IN ESKİ İLAN MÜDÜRÜ ALTINDA ÇALIŞIYOR

World Media grubuna bağlı Peyk Media ile Tuwa Media Marketing'in uzantıları ise ilginç yerlere uzanıyor. Her iki şirketin de adresleri hep aynı oldu. Her ikisi de World Media'ya bağlı olan bu şirketler, doğrudan birbiriyle de bağlantılı.

Tuwa Media Marketing şirketi kapatılıp, Real Media Marketing kuruldu. Şirketi kuran ve her ikisinde de yöneticilik yapan isim, Zaman'ın eski ilan müdürü Nihat Söğüt. Söğüt, Tuwa Media ile Real Media arasındaki direkt bağlantılı.

300'DEN FAZLA STK GÖRÜNÜMLÜ HÜCREYE YÖN VERİYOR

Aynı zamanda avukat olan 57 yaşındaki Hayrettin Özkul'a bağlı olarak Almanya Alman Diyalog Kurumları Birliği (Bund Deutscher Dialog Institutionen) ve Diyalog Dernekleri adıyla örgütlenen 300'den fazla sivil toplum kuruluşu görünümlü FETÖ hücresi bulunuyor.

FETÖ'CÜLERİN SIĞINMA TALEBİNİ O KOORDİNE EDİYOR

Almanya'ya kaçan teröristlerinin sığınma talepleriyle de ilgilenen Hayrettin Özkul, dört yıl önceki veriye göre 13 bin FETÖ'cü Almanya'ya sığınma talebinde bulunanlara yardımcı olmasıyla da ön plana çıkıyor.

Özkul'un bu kişilerin 21 günde oturum alabilmesi için Alman yetkililerle temas halinde işlemlerin hızlanmasını sağladığı öne sürülüyor. Sığınma taleplerinin koordinasyonunu sağlayan Hayrettin Özkul ile direkt irtibat sağlanmıyor.

Özkul'un koordinesinde Almanya'da bulunan "Önder Hoca" isimli bir şahıs tarafından kaçak FETÖ'cüler karşılanıyor ve ilk işlemler için refakat ediliyor.

KARAKOYUN'LA DİRSEK TEMASINDA

Örgütün Almanya'daki tüm propaganda yayan medya birimlerinin başında olan Özkul, SABAH Özel İstihbarat'ın Almanya'da görüntülediği 15 Temmuz sonrası Pensilvanya'ya kaçan Abdullah Aymaz'ın yerine örgüt içerisinde Avrupa Sorumlusu pozisyonuna getirilen Ercan Karakoyun'la birlikte çalışan bir isim olarak biliniyor.

#fetö #Hayrettin Özkul
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