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FETÖ itirafçısı kadından ilginç açıklamalar

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren itirafçı A.S. isimli kadın FETÖ'nün mahrem yapılanma tedbirlerine dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Gündem 25.10.2021, 23:20
FETÖ itirafçısı kadından ilginç açıklamalar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren itirafçı A.S, Kütahya'da üniversite okurken FETÖ'ye ait yurtta kaldığını belirtti.

Yurtta kaldığı süreçte samimi olduğu bazı kız öğrencilerin katalogdan tanıştırılan subaylarla izdivaç halinde olduğunu öğrendiğini kaydeden A.S, "Yurtta 'belletmen' olan ve üniversite okuyan Z.Ö.K, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında pilot olan bir subayla yapılanma içerisindeki izdivaç sorumlusu tarafından tanıştırılmış. Sürekli telefonla gizli gizli görüştüğünü fark ettim. Bu benim dikkatimi çekmişti." ifadelerini kullandı.

İtirafçı A.S, Z.Ö.K'nin hafta sonları da süslenip Eskişehir'e gitmeye başladığını, bir konuşmalarında "Bu ara sürekli gizli gizli telefonla konuşuyorsun, başörtüsü taktığın halde saçına fön çektirip Eskişehir'e niye gidiyorsun?" diye sorduğunda geçiştirici cevap aldığını anlattı.

"Askerlerin FETÖ'ye bağlı olduğunu öğrendim"

İlerleyen zamanlarda Z.Ö.K. ve başka bir kız öğrenci olan P.E. ile samimiyetlerinin arttığına dikkati çeken A.S, "Bir gün Z.Ö.K. ile bir konuşmamızda Eskişehir'de havacı bir pilot ile tanıştırıldığını, onunla görüşmeye gittiğini söyleyince P.E. de karacı bir subayla tanıştırıldığını ve görüşmeye devam ettiğini söyledi. Bu şekilde izdivaç usulü katalogdan askerlerle tanıştırıldıklarını, askerlerin de FETÖ'ye bağlı olduklarını öğrendim." beyanında bulundu.

Z.Ö.K'nin, kısa bir süre sonra Eskişehir'deki pilottan ayrılarak yine katalogdan tanıştırılan ve deniz subayı olan A.B. ile evleneceğinde kendisini düğüne davet ettiğini belirten A.S, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Düğüne gitmeden önce, subay olduğunu öğrendiğim A.E. ile evlenen P.E'ye düğüne gidip gitmeyeceğini sordum. P.E, bana, A.E. ile A.B'nin tedbir amaçlı birbirlerini görmemeleri gerektiğini, aynı zamanda kendilerinin de birbirlerinin kocalarını görmemelerini gerektiğini, mahrem yapılanmanın kuralları gereği düğüne gelmelerinin uygun olmayacağından dolayı katılamayacağını söyledi."

İtirafçı A.S, okulunun son dönemleri olan 2013-2015 yıllarında kendisine iyi bir iş bulabilmek ümidiyle örgütün yurtlarında istemeyerek de olsa kaldığını, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün gerçek yüzünü görünce örgütle ilişkisini ve irtibatını tamamen kestiğini beyan etti.

Kaynak: AA
#fetö #İtirafçı #kadın #izdivaç
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