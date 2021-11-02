FETÖ için 40 ilde düğmeye basıldı! 100 gözaltı kararı
FETÖ ile mücadele kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanması için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında 40 ilde 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gündem 02.11.2021, 09:12 02.11.2021, 09:50
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 40 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 43'ü yakalandı.
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