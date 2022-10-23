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FETÖ-HDP-TTB Almanya'da buluştu: Türkiye karşıtı konferans için bir araya geldiler

Almanya'nın Köln kentinde sözde "Türkiye'de insan hakkı ihlalleri" konulu bir konferans düzenlendi. Skandal buluşmada FETÖ, HDP ve Türk Tabipler Birliği (TTB) kol kola girdi. TSK'ya kimyasal silah iftirasını atan terör örgütü PKK destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masum gibi gösterip kol kanat gerdiği FETÖ'cü Melek Çetinkaya'nın konferansta yer alması ihanet ittifakının vahametini gözler önüne serdi.

Gündem 23.10.2022, 14:47
FETÖ-HDP-TTB Almanya'da buluştu: Türkiye karşıtı konferans için bir araya geldiler

Terör yuvası Almanya'da Türkiye karşıtı alçak bir provokasyona daha imza atıldı. Türkiye karşıtları, Köln'de sözde "Türkiye'de insan hakları ihlalleri" adlı konferans için bir araya geldi.

Konferansa FETÖ sempatizanları, HDP ve PKK'ya yakın isimler ile Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuşmacı olarak katıldı.

HDP'li Sibel Yiğitalp, FETÖ sempatizanı Melek Çetinkaya ve sık sık skandal açıklamalarla tepki toplayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da burada konuşma gerçekleştirdi.

Katılımcılar Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) terör bölgelerindeki operasyonlarda kalleş terör örgütü PKK'ya karşı "Kimyasal silah kullandığı" iftirasını ortaya atmıştı.

FETÖ'CÜ MELEK ÇETİNKAYA'YA KILIÇDAROĞLU KALKANI

Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masum gibi gösterip kolladığı FETÖ'cü hain Melek Çetinkaya'nın da yer alması Türkiye'ye karşı oynanan oyunun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

KILIÇDAROĞLU, FETÖ ŞARLATANININI TBMM'YE SOKTU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'yı ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya ile geçtiğimiz aylarda görüştü.

Çetinkaya görüşmeyi Twitter'dan, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan Askeri öğrencileri ve Erleri konuştuk. Mücadeleye devam." şeklinde paylaştı.

HDP'Lİ GERGERLİOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Anne ve oğul Çetinkaya, FETÖ'cülerin sözcülüğüne soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de görüştü. Görüşmeyi Gergerlioğlu, "Ve yıllardır beklediğimiz güzel tablo :) Furkan Çetinkaya, Melek Çetinkaya ve Av. Özge Kartal ziyaretimize geldiler. Özgürlüğüne hasrettik, bu yetmez, masum askeri öğrencilerin hepsi tahliye edilmelidir." ifadeleriyle paylaştı..

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN İÇİN "TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ

Tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, 3 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.

DARBECİ KERİME'Yİ AKLAMAYA YELTENDİ

Çetinkaya, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'ın terörist olmadığını savunmuş,"35 yaşındaki olan pilot Kerime üsteğmenimiz vardı. Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar terör yaftasıyla cezaevindeydi" ifadeleriyle alçak darbeciye aklamaya yeltenmişti.

#fetö #almanya
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