FETÖ firarisinin canlı yayınına çıktı: TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu
FETÖ firarisi Aytav'ın yayınına çıkan TTB Başkanı Fincancı hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Gündem 17.03.2022, 16:53
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Erkam Tufan Aytav'ın YouTube kanalı üzerinden yaptığı programa katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Mart 2022 tarihinde YouTube kanalı üzerinden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnen Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
Kaynak: AA
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