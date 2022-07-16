FETÖ firarisi Emre Uslu 15 Temmuz şehitleriyle dalga geçti

Yurt dışında kaçak yaşayan FETÖ'cü Emre Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri ve ahiret inancıyla dalga geçilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

ALLAH'LA DALGA GEÇİLİYOR

"15 Temmuz Şehidinin öbür taraf gözlemleri" diyerek paylaştığı videoda, Allah'la da dalga geçiliyor, devlet büyüklerine de küfürler ediliyor:

"Ben 15 Temmuz şehidiyim, öbür taraftan bildiriyorum"

"Allah’la yeni tanıştık, Cumhurbaşkanımızla 20 yıllık hukukumuz var"

"Allah diye biri var burada, yüzünü de göstermiyor"