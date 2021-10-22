FETÖ firarisi Akın İpek'e bir tokat da AİHM'den

AİHM, FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek'in şirketlerine kayyum atanması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bularak reddetti.

Kararda, başvuranın şirketlerine kayyum atanmasına dair kararın teknik raporlara dayanılarak bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından alındığı, ilk kayyumların mahkemeler tarafından yeterliliklerine göre seçildiği ve daha sonra bu görevin, şirket yönetiminde uzmanlığa ve deneyime sahip, başvuru sahibine bir garanti sağlayan, kamu kurumu olan TMSF'ye verildiği vurgulandı.

Kaynak: Akşam