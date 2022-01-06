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FETÖ esnafı tehdit ediyor: Himmet vermezseniz ihbar ederiz

15 Temmuz’dan sonra aralıksız süren operasyonlara rağmen örgütlenmeye çalışan FETÖ esnaftan hala zorla para topluyor. Geçmişte örgüt toplantılarına katılan esnafların kapısını çalan finans sorumluları aylık ortalama 10 bin lira himmet istiyor. Himmet vermek istemeyenler ise geçmişteki ilişkileri hatırlatılarak, “polise ihbar ederiz” diye tehdit ediliyor.

Gündem 06.01.2022, 08:09
FETÖ esnafı tehdit ediyor: Himmet vermezseniz ihbar ederiz

Maddi kaynak bulmakta zorluk çeken FETÖ’nün, Türkiye’deki esnafı tehdit ederek para topladığı, örgütün Avrupa imamı Abdullah Aymaz gibi tepe yöneticilerinin de düzenledikleri online toplantılarda maddi yardımların artırılması için çağrı yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Aralık 2021’de 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. MİT ve Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarında, örgütün finans yapılanması deşifre edildi.

BUNLAR ÖRGÜTİÇİN KÜLFET

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Almanya ve diğer ülkelerde rahat içinde yaşamlarını sürdüren yönetici kadronun, Türkiye’de kalan örgüt mensuplarına yapılan yardımları “getirisi olmayan bir külfet olarak” gördükleri, bu nedenle de Türkiye’deki mensuplarını yurt içinden para bulmaya zorladıkları öğrenildi.

TEHDİTLE TOPLUYORLAR

Örgütün finans sorumlusunun, bu çerçevede, geçmişte örgüt toplantılarına katılan esnaflara giderek, aylık 10 bin TL civarında himmet adı altında para talep ettiği, vermek istemeyen esnafları, geçmişteki örgüt ilişkilerini hatırlatarak tehdit ettiği belirlendi.

inans sorumlusunun, topladığı paraları kimi zaman AVM, park ve cami avlularında yaptığı buluşmalarda, kimi zaman da ATM’ler üzerinden kartsız işlem yöntemiyle örgüt üyelerine verdiği tespit edildi. Para alan sınırlı sayıdaki örgüt mensuplarının genellikle yapılan yardımın yetersizliğinden şikayet ettiği belirtildi.  ANKARA

Zoom’dan çağrı!

Örgütün sözde üst yönetiminin toplanan para miktarının arttırılması için telaş içerisinde olduğu, bu kapsamda özellikle Zoom programı üzerinden geniş katılımlı online toplantılar düzenlendiği ifade edildi. Örgütün sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz gibi yöneticilerin bu toplantılara katılarak yardımların arttırılması için çağrıda bulunduğu öğrenildi. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir toplantıda, katılımcıların, toplanan paraların arttırılması çağrısı yapan Aymaz’a tepki gösterdikleri ve “örgütün para babalarının ellerini ceplerine atması” gerektiğini önerdikleri belirtildi.

#fetö
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