FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu Kanter, Yunan bayrağına sarıldı

ABD Basketbol Ligi NBA'de oynayan Enes Kanter Freedom, Yunanistan'dan paylaşım yaptı.

Hain FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

"ERDOĞAN, PUTİN'İN NATO'DAKİ TRUVA ATI"

Yunanistan'da katıldığı bir programda, Yunan televizyonuna da röportaj veren Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan çılgın bir diktatör ve Putin'in NATO'daki 'truva atı'" dedi.