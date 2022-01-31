FETÖ'cü yarbay sınırı geçemedi
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.
Gündem 31.01.2022, 22:13
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yarbay N.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Kaynak: AA
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