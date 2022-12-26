FETÖ'cü Kanter, Papa'ya Erdoğan'ı şikayet etti
FETÖ'cü Enes Kanter, Vatikan'ın davetlisi olarak Papa Franciscus'la görüştü. Ayaküstü diyalogta Türkiye'yi şikayet eden FETÖ'cü Kanter, "Fethullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" dedi.
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, özel olarak davet edildiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile ayaküstü görüştü.
Ziyareti sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran FETÖ'cü Enes Kanter, Papa'ya ve Vatikan yetkililerine teşekkür etti:
"Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde insan hakları ve özgürlük adına ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum."
"ÜLKEM İÇİN DUA EDİN"
Twitter'dan Papa'yla gerçekleştirdiği kısa diyaloğu yayınlayan FETÖ'cü Kanter, "Fethullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" dedi.
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