FETÖ'cü eski savcı ve hakimler sınırda yakayı ele verdi
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları tespit edilen eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gündem 01.11.2021, 17:40 01.11.2021, 17:40
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, İpsala ilçesi Kumdere kavşağında bir otomobili durdurdu.
Kimlik sorgulamalarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski hakimler M.K, T.D. ve Y.Ö. ile savcı A.P. yakalandı.
Organizatörlük yaptıkları iddia edilen Ş.T, İ.M. ve A.E. gözaltına alındı.
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