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FETÖ'cü eski futbolculara verilen cezalar kesinleşti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan sanıklar eski futbolcular Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler'e verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezalarını onadı.

Gündem 20.07.2022, 11:13
FETÖ'cü eski futbolculara verilen cezalar kesinleşti

Daire, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinin 20 Ocak 2020'de 6 sanık yönünden verdiği mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, eski futbolcular Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse çarptırılması kararları onandı.

Kararda, bu sanıklar hakkında yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği bildirildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan ve cezalarında indirim yapılarak 2 yıl 1'er ay hapse mahkum edilen sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkındaki hükümler ise bozuldu.

Dairenin kararında, bu sanıkların FETÖ'ye dair bildiklerini anlattıkları belirtilerek, sanıklara verilen cezada daha fazla indirim yapılması gerektiği ifade edildi.

Kararda, örgüte ne şekilde katıldıkları da dahil olmak üzere, örgütsel faaliyetleri ve diğer örgüt mensupları hakkında konumlarına uygun bilgiler verdikleri anlaşılan bu sanıklar hakkında belirlenen cezada, Türk Ceza Kanunu'nun 221/4'üncü maddesi gereğince üst hadden indirim yapılması gerektiği aktarıldı.

Mütalaadan

Sanıkların yargılandığı davada hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, FETÖ'nün futbol yapılanması anlatmış, sanıkların örgüt içindeki konumlarından ve eylemlerinden bahsedilmişti.

İrtegün'ün 2007'den itibaren FETÖ'nün sohbet adı altındaki toplantılarına gittiği ve örgüte kurban bağışında bulunduğu belirtilen mütalaada, kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütle organik bağ içerisinde süreklilik ve yoğunluk gösteren eylemleriyle "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediği kaydedilmişti.

Mütalaada, İrtegün'ün, etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumuyla uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı bilgiler olduğu belirtilmişti.

Çatkıç'ın da ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği, etkin pişmanlık yararlanarak samimi ifadelerde bulunduğu ve "örgüt üyeliği" suçundan etkin pişmanlık gözetilerek cezalandırılması gerektiği mütalaada aktarılmış, Boral'ın samimi beyanlarının da örgütün çözülmesi adına yararlı olduğu ifade edilmişti.

"ABD'de Gülen ile görüştü"

Mütalaada, Biryol'un yargılama aşamasındaki ifadelerinin samimi beyanlar olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında, "örgüt üyeliği" suçundan ceza verilirken, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği belirtilmiş, sanığın 2006'da Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğü kaydedilmişti.

Sanık Güreler'in toplanan delillere göre "örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılması, Şengül'ün ise beraatı talep edilmişti.

#fetö
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