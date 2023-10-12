FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'yi hedef aldı
FETÖ üyesi Enes Kanter, Amerikan kanalına verdiği demeçte, Türkiye'yi Hamas'a destek vermekle suçladı.
Fetö’cü Enes Kanter, FOX News'te Hamas'ın Türkiye ve İran'dan destek gördüğünü ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas liderinin saldırı öncesinde görüştüğünü vurguladı.
Dünya'nın yakından takip ettiği savaşı basketbolcu Enes Kanter, Amerika televizyon kanalı FOX News'te yorumladı.
Kanter yayında, İsrail'i savunarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yorumlarda bulundu.
Enes Kanter yayında şu ifadelere yer verdi:
Bakın tam 73 gün önce, benim diktatör dediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Türkiye'de bir araya geldi.
Hamas gibi örgütler Türkiye, İran gibi ülkelerden çok büyük destek görüyor.
Hamas gibi terör örgütleri için özellikle bu iki ülke tam bir cennet.
Bunlardan çok büyük miktarda para topluyorlar. Türk pasaportu alıp istedikleri ülkeye giriş çıkabiliyorlar.
İsrail gümrük memurları, roket yapımında kullanılan Türkiye menşeili ham madde ele geçirdiler. Ben sadece diktatör Erdoğan'ın bir tek kendi ülkesine değil, çevresine de neler yaptığını tüm dünya görebilsin istiyorum.
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