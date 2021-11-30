FETÖ'cü Enes Kanter ABD vatandaşı oldu
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da tanınan basketbolcu Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçerek Kanter soyadına Freedom'u ekledi.
Gündem 30.11.2021, 16:56
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti.
YENİ ADI: ENES KANTER FREEDOM
Dün öğleden sonra yemin töreniyle vatandaşlığı resmiyet kazanan terör destekçisi Kanter, var olan ismine "Freedom (özgürlük)" kelimesini ekleterek, "Enes Kanter Freedom" adını aldı.
Kanter'in Türkiye pasaportu 2017 yılında iptal edilmişti.
İLK TEBRİK POMPEO'DAN
Trump döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış olan Mike Pompeo, Twitter hesabından FETÖ'cü isim için şunları söyledi:
"Milletimizi büyük yapan birçok değeri bünyesinde barındıran Enes Kanter, Amerikan vatandaşı oldu. Tebrikler."
Kaynak: Haber7
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