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FETÖ'cü CIA casusuna 23 yıl hapis

FETÖ’nün CIA bağlantısını kurduğu belirtilen eski istihbaratçı Enver Altaylı 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altaylı, bir dönem MİT’in İran Masası’nda çalışan Mehmet Barıner’i yurtdışına kaçırmakla suçlanıyordu. İddianamede Altaylı’nın FETÖ’ye verdiği taktikler ve birçok CIA üyesiyle ilişkileri de yer almıştı.

Gündem 09.11.2021, 10:29
FETÖ'cü CIA casusuna 23 yıl hapis

FETÖ’yü üst akıl CIA adına yöneten eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada 48. celsede karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou da duruşma salonunda hazır bulundu.

İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, kararı açıkladı. Buna göre Altaylı, “siyasi ve askeri casusluk” suçundan 13 yıl 4 ay, “silahlı terör örgütüne üyelikten” ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BARINER’E DE 21 YIL 3 AY

Sanık Barıner de “siyasi ve askeri casusluk” suçundan 12 yıl 6 ay, “silahlı terör örgütüne üyelikten” ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Örgüte yardım etmekle suçlanan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou da beraat etti. Sanıklar Altaylı ve Barıner’in tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

YURT DIŞINA KAÇIRACAKLARDI

Ankara Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Altaylı’nın “karanlık” yüzü detaylarıyla anlatılmıştı. Buna göre, Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz, ABD’deki FETÖ’nün kumpası Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner’i yurt dışına çıkarmaya çalıştı ancak yakayı ele verdiler.

CIA BAĞLANTISI

Altaylı’nın dijital materyallerinde istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyeti sayılabilecek bilgi ve belgeler çıktı. FETÖ’nün CIA bağlantısını kuran Altaylı’nın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e gönderdiği raporlar da ele geçirildi. Kaşif Kazinoğlu’nu hedef gösteren Altaylı, “MİT Müsteşarı olmaya çalışıyor. Böyle bir şey olursa Allah Fetullah Hoca efendiyi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur” ifadelerini kullanmıştı.

Darbe notları çıktı

CIA casusu Altaylı’ya ait dijital materyallerde, Türkiye’de askeri darbe ortamı hazırlamak amaçlı faaliyet yürütülmesi gerektiğine dair rapor ve notlar ele geçirildi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün izleyeceği stratejilere ilişkin raporlar da bulundu. Altaylı’nın bilgisayarında ele geçirilen ve darbe girişiminin “senaryo” olduğu savunulan dokümana dikkat çekilen iddianamede, bu raporun Altaylı’nın onayı ve görüşünden sonra yayınlandığı kaydedilerek “Sanığın örgüt içerisinde karar alma mekanizması içerisinde yer aldığının kabulü gerekmektedir” denildi.

#fetö #CIA
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