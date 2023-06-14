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Fethi Sekin'in kanı yerde kalmadı

Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırının talimatını veren üst düzey terörist Irak'ın kuzeyinde bulunduğu inde öldürüldü.

Gündem 14.06.2023, 11:26 14.06.2023, 11:28
Fethi Sekin'in kanı yerde kalmadı

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK’nın özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç'ı Irak kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Karasaç'ın, 2017’de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiğini tespit eden MİT, hedef listesine dahil ettiği şahsı ve bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja aldı.

MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan Karasaç'ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti.

MİT Yakın Takibe Aldı

Ülkemize yönelik bombalı eylem ve saldırıların düzenleyici olması ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesinin yanısıra terör örgütünce özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirildiğinin tespit edilmesi üzerinde Abdulkahar Karasaç'a yönelik bilgi toplaması amacıyla alanda bulunan saha ajanları MİT yetkilileri tarafından yönlendirildi.

Karasaç, uzun süren takip faaliyeti neticesinde MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışma/operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Suriye'de 41 terörist öldürüldü

Mehmetçik, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurduğunu, 41 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!" denildi.

Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Teröristlerin hafta sonu Öncüpınar'da gerçekleştirdiği roketli saldırıların ardından Mehmetçik tarafından bşalatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

Operasyon kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi.

Hedefler yerli ve milli mühimmatla vuruldu

Hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtaları ile yapılan operasyonu SİHA’lar da destekledi. Yapılan atışlar sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirildi, yerli ve milli üretim mühimmatla terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi.

Hafta sonundan bu yana 53 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Öncüpınar’a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendirilirken operasyonlar sonucu hafta sonundan bu yana Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53’e yükseldi.

Karasaç kimdir?

Karasaç, terör örgütünün sözde İstanbul Özel Güç yapılanmasında faaliyet göstermesi akabinde 2017 yılında İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıyı planlayan ve polis memuru Fethi Sekin’i şehit eden örgüt mensupları arasında yer alıyordu.

Akabinde Irak kuzeyine kaçan Karasaç, örgütün Özel Güç birimine bağlı Havacılık Birimi bünyesinde Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttü.

Abdulkahar Karasaç, yurtiçine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı konumundaydı.

Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiç bir teröristin, MİT’ten kaçamayacağını ve dünyanın neresinde olursa olsun teröristlerin MİT’in radarına takılacağını, mutlaka bir gün MİT tarafından cezalandırılacağını vurguladı.

#Fethi Sekin
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