Fenerbahçe tur atladı
Fenerbahçe, Konferans Lig'de ikinci maçını farklı skorla kazanarak turu atlamayı başardı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 9-0'la tur atladı.
Mücadeleye tıpkı ilk maçta olduğu gibi çok baskılı başlayan ve rakibin direncini kıran Fenerbahçe, gol pozisyonlarına girmesine rağmen fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti
Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic, 48'inci dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Tadic'in Fenerbahçe'de attığı ilk gol oldu.
Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti
Tadic'in golü sonrası ataklarını daha da hızlandıran Fenerbahçe, 57'inci dakikada Batshuayi'nin kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.
Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti
57'de gölü bulan Batshuayi, bu kezde 59'uncu dakikada Osayi-Samuel'in yerden ortasında bir kez daha topu ağlara gönderdi.
Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti
SON SÖZÜ İSMAİL SÖYLEDİ
Maç boyunca pozisyonlara giren İsmail Yüksek, 77'inci dakikada şahane bir gol atarak takımını 4-0 öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.
Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti
RAKİP BEKLENİYOR
Fenerbahçe bu sonuçla adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Perşembe günü oynanacak FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibi olacak.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
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|0
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
|0
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|0
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|0
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|13. Kocaelispor
|0
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|0
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
|0
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