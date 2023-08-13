Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

Fenerbahçe, Marsilya'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder'in 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu böylelikle sarı-lacivertli takımın en pahalı transferi oldu.

Yaz transfer dönemine yaptığı kritik hamlelerle damgasını vuran Fenerbahçe bir futbolcuda daha mutlu sona ulaştı.

2023-2024 sezonunda İsmail Kartal'la birlikte Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, Fred'in ardından bir transferi daha açıkladı.

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

15 milyon euro ödenecek

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi için Fransız kulübü Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Fenerbahçe tarihine geçti

Bu transferle birlikte Cengiz Ünder adını Fenerbahçe tarihine yazdırmayı başardı. Hücum oyuncusu sarı-lacivertli takımın gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transferler şöyle:

15 milyon euro - Cengiz Ünder

14 milyon euro - Daniel Guiza

13 milyon euro - Emmanuel Emenike

10 milyon euro - Raul Meireles

10 milyon euro - Moussa Sow

"Taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim"

Yeni transfer Cengiz Ünder, imza sonrası kulüp televizyonuna açıklama yaptı. Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

Buraya gelmeden önce taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Türkiye'ye ayak bastığım andan itibaren de hepsi yanımda oldu. Sağ olsunlar havalimanına geldiler, bu benim için çok önemli. Onlar için, bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum.

"Çok mutluyum"

Milli oyuncu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum.

Cengiz Ünder ayrıca şu sözleri sarf etti:

Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.