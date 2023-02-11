Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu

İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Gündoğan, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki ailesine ulaşamadı.

Gündoğan, depremin ardından sabah erken saatlerde Başhekimliğinin öncü ekipleriyle hem ailesine hem de diğer depremzedelere yardım etmek için yola çıkarak, zorlu hava şartlarında Kahramanmaraş'a ulaştı.

Kahramanmaraş'ta önce ailesinin bulunduğu apartmana giden, ancak tek başına sonuç alamayacağını anlayınca diğer depremzedelere yardım etmek için bölgeden ayrılan Gündoğan, zor durumdaki vatandaşlara destek oldu.

Kızına kavuştu

Bu sırada aralıklarla ailesinin olduğu apartmanın önünden geçerek durum hakkında bilgi alan Gündoğan, depremzedelere yardım etmeye devam etti.

Gündoğan, bir süre sonra ailesinin apartmanında arama faaliyetlerinin başladığını görünce çalışmalara katıldı.

Apartmandan ses geldiğinin tespit edilmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Gündoğan'ın 16 yaşındaki kızı Şehribannaz Gündoğan, depremden 84 saat sonra sağlıklı bir şekilde enkazdan kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Hastanedeki tedavi ve tetkikler sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen Şehribannaz Gündoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.