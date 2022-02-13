Fazla gelen fatura sorunu KDK çözdü
Başvurucuyla benzer tüketim eğilimine sahip müşterilerin tüketim ortalaması ve başvurucunun son iki yılın aynı dönemine ait tüketim ortalamasına bakıldığında başvurucuya 27,405 metreküp fazladan faturalandırma yapıldığı ortaya çıktı.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğal gaz sayaç değişikliği sonrası gelen faturasında yanlış hesaplama yapılan kişinin başvurusunda, ilgili kuruma tavsiye kararı vererek, fazladan alınan bedelin iadesini sağladı.
KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş 2 ay süreyle doğal gaz faturası gelmemesi üzerine ilgili kuruma durumu bildirdi. Bunun üzerine doğal gaz sayacında arıza tespit edilen başvurucunun sayacı değiştirildi.
Değişiklik sonrası gelen faturasında, en son ödediği fatura ile ilk ve son okuma tarihleri arasında tutarsızlık olan vatandaş, faturaya da fazladan yansıyan miktar olduğunu belirterek KDK'ye başvurdu.
Başvurucuyla benzer tüketim eğilimine sahip müşterilerin tüketim ortalamasını ve başvurucunun son iki yılın aynı dönemine ait tüketim ortalamasını karşılaştıran KDK, kıyas bilgilerine yönelik hesaplama ayrıntılarında başvurucuya 27,405 metreküp fazladan faturalandırma yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine başvurucuya yansıtılan bedelin iadesi yönünde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketine tavsiyede bulundu.
Kararın ardından İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, başvurucunun mağduriyetinin giderildiğini ve fazla alınan ücretin ödemesinin başvurucuya yapıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.
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