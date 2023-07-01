Fatma Şahin'in acı günü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin baba acısıyla sarsıldı. Şahin'in özel bir hastanede bir süredir tedavi gören babası Mustafa Kıymık, Doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.

Ünal Kıymık, Serpil Yıldırım, Fatma Şahin’in Babaları Mustafa Kıymık’ın Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Başkanımız Fatma Şahin’in babası Mustafa Kıymık vefat etmiştir. Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii’nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."