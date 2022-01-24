Fatma Girik'in ölüm nedeni belli oldu

Liv Hospital’dan yapılan açıklamada Fatma Girik’in Covid-19 a bağlı olarak zatürre tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

"ELBET BİR GÜN ÖLÜMÜ TADACAĞIM"

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

"BÜYÜK BİR UĞURLAMA İSTEMİYORUM"

Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik açıklamasında “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.