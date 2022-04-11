Fatih’in Kur’an’ı AKM’de

Ciltleri, yazı karakterleri ve süslemeleri ile her biri nadide sanat eserlerinden olan 70’ten fazla el yazması Kur’an-ı Kerim, “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi ile AKM’de ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan el yazması Kur’an-ı Kerimler, tarihî ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra süslemelerinde kullanılan pigmentler, cilt teknikleri ve eski onarımlarına dair görülmeyen özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu ay olan Ramazan’a özel hazırlanan sergide, kâğıdın henüz yazı malzemesi olarak kullanılmadığı 9. yüzyıldan (Abbasi Dönemi) 19. yüzyıla kadar her yüz yıl için seçilmiş bir eser var.

ON İKİ ASIRLIK KUR’AN

Nuruosmaniye Kütüphanesi’nin koleksiyonunda bulunan ve altın kullanılarak parşömen üzerine kûfî hatla yazılan on iki asırlık Mushaf-ı Şerif, serginin ziyaretçilerle buluşturduğu en kadim eser olma özelliğini taşıyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, hat sanatının zirve isimleri Yakut el-Musta’simi ve Şeyh Hamdullah’ın çok kıymetli Mushaflarının yanı sıra, talebelerinin de ilk kez gösterilen eserlerinin sergilendiğini söylüyor:

Yazma Mushaf Sergisi nRamazan ayı boyunca,n29 Nisan’a kadar, Pazartesi ngünleri hariç 10.00 – 18.00 nsaatleri arasında AKMnGaleri’de ziyaret edilebilir.

“Yakut el-Musta’simi hat sanatının kurucusu ve ilkeleri vaz edici büyük hattat. Şeyh Hamdullah ise Osmanlı hat ekolünün kurucusu. İkinci Beyazıt’ın hocası olan Hamdullah, devletin desteğini aldığı için de sonrasını ekol olarak belirlemiş büyük bir üstaddı. Buradaki bir eserinde, ‘89 yaşındayım, başım biraz titriyor’ şeklinde bir ifadesi var. O yaşta bile böyle bir Mushaf yazmak için nasıl çabaladığını ifade ediyor. Şeyh Hamdullah ekolündeki pek çok Mushaf bu sergide Şeyhin Mushaf’ıyla birlikte yayınlanıyor.”

PADİŞAH MUSHAFLARI KIYMETLİ

Padişah ve Valide Sultan Mushafları bu serginin en kıymetli parçalarından. Zira saray için yazılan eserlerin tezhipleri ve ciltlerinin sanatsal değeri de estetik değeri de çok yüksek. Macit, “Fatih Sultan Mehmet’in bizzat kendisinin okuduğunu düşündüğümüz, hatta derkenar notlarından böyle bir kanıya varmaya çalıştığımız bir Mushaf var. Kayıtlarında Fatih Sultan Mehmet Vakfı’nın olduğu kesin, ama bizzat Sultan Fatih’in kendisinin okumuş olduğunu da temkinle birlikte söyleyebiliyoruz” diyor.

CAMİ, BAYRAK VE MUSHAFAYNI KAREDE

Osmanlı dönemi sanatçılarının hazırladığı Mushaf-ı Şeriflerin ön planda olduğu “Kutsal Risâlet” sergisi; önemli İslam devletleri arasında yer alan Abbasilerin kûfî hatla yazılmış Mushaflarını, Selçuklu, İlhanlı, Gazneli el yazmalarını ve Safevi, Memlük, Hint ve Mağrib coğrafyalarına ait daha önce hiç sergilenmemiş Mushaf-ı Şerifleri de AKM ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sergilendiği cepheden bakınca aynı kareye hem Taksim Camii hem de al bayrağımızın girdiği serginin en büyük eseri ise 14. yüzyıldan. Altın Orda Devleti’nin 9’uncu hanı Özbek Han için kâğıt üzerine tahrirli altın mürekkeple yazılmış Mushaf, 65 kilo ağırlığında, 55x85 cm ebatlarında.