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Fatih Terim ve Arda Turan'a dolandırıcılık şoku

Fatih Terim ve Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan kişi tarafından dolandırıldığı belirtiliyor.

Gündem 22.04.2023, 10:06
Fatih Terim ve Arda Turan'a dolandırıcılık şoku

Özel bir bankanın İstanbul Büyükdere şube müdürü S.E. hakkında "özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da mağdurlar arasında olduğu iddia ediliyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçen hafta İstanbul Göktürk’te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü S.E. gözaltına alındı. Evinde arama yapılan şüpheli hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı.

Gazete Oksijen'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada düğmeye geçen hafta basıldı ve geçen sürede dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi.

Terim 12.5 milyon dolar Arda Turan 6-8 milyon euro

‘Mağdur’ sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya’nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia ediliyor. Bazı kaynaklar, Fatih Terim’in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade ederken bazıları ise daha yüksek bir rakam veriyor: 12.5 milyon dolar. Bir diğer mağdur Arda Turan için ifade edilen tutar ise 6-8 milyon euro… Toplam rakam ise yaklaşık 80 milyon dolar.

Güvenlerini kazanıyor

Soruşturmada bu kadar çok Galatasaraylının adının geçmesi ise yıllar öncesine dayanıyor. Şüpheli S.E. yaklaşık 15 yıl önce özel bir bankanın Florya şube müdürü iken başta Terim olmak üzere futbol camiasından pek çok kişiyle tanışıyor ve güvenlerini kazanıyor, bankacılık hizmetlerine bireysel olarak da destek veriyor. Hatta Büyükdere şubesine geçerken bu güven sayesinde birçoğunun hesabını da görev aldığı şubeye taşıyor.

Paranın fonda olduğunu söyledi

Şikayet dilekçesi veren iş insanı bu olaydan sonra E.'ye karşı güvenini kaybettiğini ve parasını geri istediğini ifade ediyor: "Paramı geri istediğimi ve paranın akıbetini sordum. E. paranın fonda olduğunu, fonun Fatih Terim adına kayıtlı olduğunu ifade etti. Artık fonda kalmak istemediğimi söyleyince vade tarihini beklemek zorunda olduğumu beyan etti. Kendisinden resmi belge istedim.

Bana banka ibaresini taşıyan 3.5 milyon dolar ve 1 milyon 523 bin dolarlık belge gönderdi. Ancak borç aldığım arkadaşlarım baskı yaptı ve bunun dolandırıcılık olduğunu söylediler. Avukatlarım da bu yönde karar bildirince suç duyurusunda bulunma kararı aldım."

#Fatih Terim #Arda Turan
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