Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
İstanbul Fatih'te gece yarısı can pazarı yaşandı. 3 katlı bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri, yeni doğmuş 6 kedi yavrusunu yanmaktan son anda kurtardı.
Gündem 28.03.2022, 08:54
Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada yaşayan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vatandaşlar ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Çalışmalar sürerken ekipler binanın içinden kedi sesleri duydu.
Son anda kurtarılan 6 yavru kedi, bir tencere içinde binadan dışarı çıkartıldı.
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