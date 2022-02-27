Fatih'te çıkan yangın hasara neden oldu
İstanbul'un Fatih ilçesinde dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrasında dairede büyük hasar oluştu.
Gündem 27.02.2022, 12:14 27.02.2022, 13:31
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren apartman sakinine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
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