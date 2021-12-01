Fatih'te 3 katlı bina çöktü
Fatih'te 3 katlı boş bir binanın büyük bölümünde çökme meydana geldi.
Gündem 01.12.2021, 19:07
İstanbul Fatih'te metruk bir binada çökme meydana geldi. Binanın boş olduğu öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın büyük bölümü çöktü.
Binanın boş olduğu öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk. Allah'tan can kaybı olmadı. Bina üç ay önce boşaltılmıştı, Birkaç hafta önce de yanmıştı" diye konuştu.
Kaynak: AA
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