Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renge büründü

Her yıl ocak ayında rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) konusunda birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bu çerçevede ilk kez rahim ağzı kanserine dikkati çekmek için yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Aydınlatma günün ilk ışıklarına kadar sürecek.