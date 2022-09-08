Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü
İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200'üncü yılı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Gündem 08.09.2022, 07:52
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
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Günün Anketi Tümü
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|4
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|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
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|5
|6
|10. Antalyaspor
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|6
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|4
|5
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|5
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|5
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
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|3
|2
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|4
|1
|18. Altay
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|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|6
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
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|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
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|4
|4
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|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0