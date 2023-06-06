Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu korkak ve basiretsiz
Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için, "Korkak ve basiretsiz bir lider" ifadelerini kullandı.
Gündem 06.06.2023, 13:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ay içerisinde 3 seçim kaybetmesinden sonra muhalifler arasında başlayan tepki hızla büyüyor.
Başta Sözcü Gazetesi grubu olmak üzere bazı muhalif medyada Kılıçdaroğlu'na tepkiler aleni bir şekilde dile getirilmeye başlandı.
En sert tepki ise muhalif gazetecilerden Fatih Portakal'dan geldi.
Portakal, Kılıçdaroğlu için, "Basiretsiz ve korkak lider" ifadelerini kullandı.
İşte Portakal'ın o ifadeleri:
Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal:— EHA MEDYA (@eha_medya) June 6, 2023
▪️Kemal Kılıçdaroğlu benim gözümde basiretsiz ve korkak bir liderdir.
▪️Demokrasi, sevgi, aşk dili falan bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz.
▪️Yazık ya.
▪️Saf mıyım ben, ya safım ya aptalım.pic.twitter.com/pauDtDnpoA
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