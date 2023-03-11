Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'ye transfer olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Medyaradar dün Fatih Portakal’ın Sözcü TV ile anlaştığını duyurmuş, 20 Mart'tan itibaren ekranlarda olacağını açıklamıştı.

Bugün “Yeni bir başlangıç iyi gelebilir ne dersiniz?” sözleriyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Portakal, "Bir de benden duyun istedim. Evet, Sözcü TV ile anlaştık. 20 Mart akşamı ana haberde sizlerle birlikte olacağız. Belki bir kez daha İstanbul yapmakta fayda var. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ana haberle karşınızda olacağım akşam saatlerinde." dedi.

Her zamanki bültenlerini yapacaklarını söyleyen ünlü gazeteci, "Türkiye'nin haberlerini paylaşacağız. En önemlisi de konuşacağız. Konuşturan ve konuşacağımız bir bülten olacak. Umarım güzel olacak. 20 Mart akşamı kimselere randevu vermeyin. Sözcü TV'de ana haberde birlikte olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.