Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na yemek tepkisi
İstanbul'da kar esaretinin yaşandığı günün akşamında Sarıyer'deki bir balıkçıda yemeğe giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. Gazeteci Fatih Portakal da, İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Gündem 27.01.2022, 07:54
Yoğun kar yağışının İstanbul'u esir aldığı gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yemiş ve o görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra büyük bir tartışma başlamıştı.
İktidar kanadından da sert eleştirilerin geldiği İmamoğlu'na yönelik bir tepki de üniversite arkadaşı gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.
Portakal, sosyal medyadan paylaştığı bir mesajda, "Ekrem İmamoğlu anormal günde yemeğe gitmiş. Gidin tabi ki, ama ekipleriniz mücadele ederken, insanlar zorlukları aşmaya çalışırken değil. O gün değil. Öngörüsüzlük.. MOBESE olayı arkası yarında!!!" ifadelerini kullandı.
Portakal, MOBESE görüntüleri için ise "MOBESE olayı arkası yarında" ifadesini kullanması ise dikkat çekti.
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