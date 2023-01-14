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Fatih Erbakan'ın partisi Saadet Partisi'ni geçti

Fatih Erbakan, partisi tarafından yapılan son seçim anketini açıkladı. Erbakan'ın açıkladığı ankete göre Yeniden Refah Partisi'nin baraj derdi bulunmuyor.

Gündem 14.01.2023, 15:00 14.01.2023, 15:03
Fatih Erbakan'ın partisi Saadet Partisi'ni geçti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Genel merkezimizin aralık ayının başında Türkiye genelinde yaptırdığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Antalya'da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sahada en etkin partilerden birisi olduklarının altını çizen Erbakan, 4 yıldır Anadolu Buluşmaları çerçevesinde sadece seçim değil geçim zamanında da halkla buluştuklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi'nin 270 binin üzerinde resmi üye sayısının olduğunu kaydeden Erbakan, "100 bine yakın sandık baş müşahidi, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatımız tamamlandı. Birinci, büyük kongremiz 17 Kasım 2019'da tamamlandı. Ankara'da 40 binin üzerinde katılımla gerçekleştirildi. 2. kongremiz 65 bin insanın katılımıyla gerçekleşti. Yargıtay son 7 aylık üye kayıt sayılarını açıkladı. Bu son 7 ayda oransal olarak üye sayısını en fazla artıran parti olduk. 54 bin 309 yeni üye kaydederek yüzde 25'lik bir büyüme sağladık. Resmi üye sayısı 275 binin üzerine çıktı. Bütün bunlar milletimizin bize olan teveccühünü gösteriyor. Biz bu başarıyı elde ederken hazine yardımı alarak, iktidar desteğiyle, patronların desteğiyle cilalı parlatma operasyonları olmadan, samimi dava ellerinin gayretiyle bu noktaya geldik. Havası ve parası olan partileri geride bırakarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olsun" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere en diri ve heyecanlı şekilde hazır olduklarının altını çizen Erbakan, "Genel merkezimizin Aralık ayının başında Türkiye genelinde yaptırdığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Bu seçim döneminde gayretli çalışmayla oy oranını yüzde 10'un'üzerine taşımak için çalışacağız. Seçimlerde milli görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak" dedi.

İTTİFAKLARA KAPILARI KAPATTI

6'lı masada son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan, "6'lı eş cumhurbaşkanlığı sistemini getirmeye kalktılar Davutoğlu bir cumhurbaşkanı seçileceği zaman o cumhurbaşkanı alacağı her karada 6 genel başkandan icazet alacak. Bazıları bunu 7 kocalı hürmüz olarak ifade etmişler, biz o kadar ileri gitmesek de 7'li eş cumhurbaşkanlığı sitemi demek. Tamamen bir karmaşaya kaosa istikrarsızlığa yol açacak işleyişi yavaşlatacak milletin seçtiği cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanamayacak. 6 insandan imza almak zorunda kalacak. Tek adam rejimi derken yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz. Siz de 7 adamla nasıl yöneteceksin. Kaldı ki anayasada böyle bir yetki yok. Anayasada milletin seçtiği cumhurbaşkanı yetkilerini kimseye sormadan kullanır. 6 kişiye danışarak nasıl hareket edecek. 6' lı masada Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunu iktidar istismar ediyor gelin bunu yasa ile düzeltelim güvence altına alalım diyor. İktidarda bu resmi gördü yasa da yetmez anayasal teminat altına alalım. Yeniden Refah Partisi olarak destek verdik. Şimdi iş ciddiye bindi masada mecliste grubu olan partiler topu taca atmaya başladı. Başörtüsüne teminat getirilecek, randevu vermiyor topu taca atıyor" değerlendirmesini yaptı.

28 Şubat'ta balans ayarı manşetlerini gördüklerini hatırlatan Erbakan, "Şimdide masadan 28 Şubat kokuları gelmeye başladı. Başörtüsüne kılık kıyafet özgürlüğüne inanç özgürlüğüne getirilecek bir teminat neden laikliğe aykırı olsun. Atatürkçü Düşünce Derneği 6'lı masaya laiklik uyarısı yapıyor. 1000 sene sürecek denilen 28 Şubat sürecinin 6'lı masada devam ettiği gösteriliyor. Yüzde 99'u Müslüman olan, geçmişte başörtüsüyle çok acıların yaşandığı bu ülkede başörtüsü sorunu artık bir daha gündeme gelmesin. Buna neden karşı çıkıyorsunuz. Bütün bu anlattıklarımız tüm gelişmelerin Yeniden Refah Partisini haklı çıkarttığını ortaya koyuyor. Kasa ittifakı yani iktidar, diğer taraftan masa ittifakı 6'lı masa. İki taraf da çözümsüzlük. İki tarafın da milletin derdine derman olması mümkün değil. Milletimiz artık bu çözümsüzlükten bir tanesine mahkum değil. Artık Yeniden Refah var. Hayrın kendisi var" dedi.

Seçimlere herhangi bir ittifak içinde girmeyeceklerini işaret eden Erbakan, "Bizim prensiplerimiz ve kırmızı çizgilerimiz son derece hassas. Bu noktada bir ulaşma noktasında bir uzlaşma olmadığı takdirde herhangi bir ittifakta yer almamız mümkün değil. Yeniden Refah Partisi kendi başına seçimlerde herhangi bir ittifakta yer almadan girecektir" ifadelerine yer verdi.

#Fatih Erbakan
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