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Fatih Erbakan, Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı partisinin kapısında karşıladı. İki lider birlikte kameralara poz verdi.

Gündem 28.03.2023, 18:44 28.03.2023, 18:48
Fatih Erbakan, Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur ittifakı'nın yeni üyesi Yeniden Refah Partisi'ne ilk kez ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.00'da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezine geldi. 

Erdoğan'ı burada Fatih Erbakan karşıladı. Kapıdaki karşılamadan sonra iki lider kameralara birlikte poz verdi. 

Liderler daha sonra başbaşa görüşmek üzere içeri geçti. 

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve parti yetkililerinin eşlik ettiği Erdoğan, parti genel merkezine girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan ve Erbakan'ın basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Erbakan, görüşmenin ardından Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti.

GÖRÜŞME SONRASI EV SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Erbakan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin genel merkezini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede, seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'na katılması dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'ni tebrik ettiğini aktaran Erbakan, "Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı beyan etmiştik. Bu karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerine bütün seçim bölgelerinde kendi logomuzla, kendi adaylarımızla gireceğiz ancak Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partimiz yer alacak" dedi.

Fatih Erbakan, bu kararlarının, belirli ilke ve prensipler üzerine inşa edildiğini dile getirerek, "İnanıyoruz ki ülke ve milletimizin hayrına olan bu prensiplerimiz ve ilkelerimiz, ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir. Milli görüş hareketi olarak 50 yıllık siyasi geçmişimizde her zaman, iktidarda da olsa muhalefette de olsa hayra vesile olan, şerre engel olan bir siyasi anlayışı ortaya koymuş bir hareketiz. Bundan böyle de aynısı olacaktır" diye konuştu.

"Prensiplerimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz"

Birinci vazifelerinin, milletin selameti ve ülkenin geleceğini düşünmek olduğunu belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu hassasiyete sahip bir parti olarak, geldiğimiz noktada, altılı bir kaosa ülkemizi, milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Cumhur İttifakı'na katılmakla milli ve kararlı bir eylemin içine girmiş olduk. Ancak bununla birlikte ilkelerimiz ve prensiplerimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz, bugüne kadar da aynen vermediğimiz gibi. Milletimiz bilmelidir ki dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdiysek bundan sonra da aynısını ifade etmeye devam edeceğiz. Yanlışların düzelmesi için doğruların hakim olması için mücadeleye devam edeceğiz. Asla ve asla dün yanlış dediğimize bugün doğru demek veya dün doğru dediğimize bugün yanlış demek gibi bir anlayışımız, bir duruşumuz söz konusu olamaz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hemen ardından inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız kuracağı hükümetle bu prensiplerimiz doğrultusunda, ışığında faydalı, hayırlı hizmetleri hayata geçirecektir. Yeniden Refah Partisi olarak bizler de Allah'ın izniyle 'milli görüş Meclis'e' sloganıyla başlattığımız bu çalışmamızın sonucunda, seçimlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde en güçlü şekilde temsil edilerek milli, yapıcı, nezaket çerçevesindeki muhalefetimizle bu mutabakat metnimizdeki milletimizin hayrına olan prensiplerin hayata geçmesinin, uygulanmasının takipçisi olacağız."

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve beraberindeki heyete bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürler ediyorum" dedi.

Görüşmede, seçimlerde bazı illerde AK Parti listelerinden aday gösterme konusunun konuşulup konuşulmadığı sorulan Fatih Erbakan, şunları ifade etti:

"Bununla ilgili bir görüşme olmadı. En son geldiğimiz nokta, tamamen kendi listelerimizle bütün seçim bölgelerinde seçimlere girmek yönündeydi. AK Parti listelerinden herhangi bir milletvekili olmasıyla ilgili bir düşüncemiz son noktada yoktu. Bugünkü görüşmede de aksi bir gelişme olmadı. Şu an için kendi logomuzla, kendi amblemimizle bütün seçim bölgelerinde seçimlere gireceğiz. AK Parti listelerinden de herhangi bir milletvekilimizin olması şu an ihtimal dahilinde gözükmüyor. Ancak karşı tarafın bu konudaki görüşlerini, fikirlerini, tavsiyelerini, taleplerini alıp, bizim de seçim işleri başkanımızla karşı tarafta AK Parti'nin seçim işleri başkanının da görüşmesi ve belli bir noktaya varması da mümkün olabilir ama şu an için böyle bir talepte bulunmadık, böyle bir görüşme bugün olmadı ve şu an için kendi adaylarımızla, kendi listelerimizle seçimlere gireceğiz."

''Bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir talebimiz olmadı''

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra ilk kez Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne geldiğinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Burası Refah Partimizin 80'li yılların sonundan itibaren genel merkez binası. Arkasından uzun yıllar milli görüş partilerine ev sahipliği yaptı. Milli görüş hareketiyle merhum liderimiz Erbakan hocamızla özdeşleşmiş bir bina. Burada her gelen misafirimizin duygulanması ve anılarının canlanması son derece doğal. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de bu yönde bir sohbet oldu. 'Merhum Erbakan hocamızın makam odasında oturuyorsunuz.' dediler. Bina da zaten Erbakan hocamızın, milli görüşün kalesi diyebileceğimiz bir bina. Dolayısıyla böyle bir konuşma da oldu."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, seçim sonrasında hükümetin kurulma aşamasına yönelik bir işbirliğinin gündeme gelip gelmediği sorusuna da "Böyle bir durum söz konusu olmadı, konuşulmadı. Bizim hükümette yer alma gibi bir talebimiz, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir talebimiz olmadı. Şu andaki gidişatımız, güçlü bir şekilde Meclis'te olup, Meclis'teki grubumuzla, milletvekillerimizle bu milletimizin hayrına olan mutabık kaldığımız icraatların hayata geçirilmesinin takipçisi olma şeklinde bir planımız, yol haritamız var." yanıtını verdi.

#Recep tayyip erdoğan #Fatih Erbakan
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