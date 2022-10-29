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Fatih Erbakan'dan Togg yorumu: "Hayırlı işlere her zaman destek oluruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Togg ile ilgili olarak "Biz de Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir hayırlı adımın atılmasına iştirak etmek istedik. Zaten partimizi kurarken de hayırlı işlere her zaman destek olacağımızı ifade etmiştik." dedi.

Gündem 29.10.2022, 22:45
Fatih Erbakan'dan Togg yorumu: "Hayırlı işlere her zaman destek oluruz"

Seri üretimin başlatılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan dev fabrika, bugün açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılışa binlerce ziyaretçi katıldı.

Bir diğer yandan, fabrikanın açılışına katılan Ensonhaber, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a mikrofon uzattı.

Fatih Erbakan, yerli otomobilin seri üretime geçmesi ile ilgili, partisi adına her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Erbakan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Milli görüş hareketi olarak Yeniden Refah Partisi olarak yerli ve milli sanayi konusundaki hassasiyetimiz malum. Bu noktada merhum Erbakan Hocamız 1956'da Türkiye'de gümüş motor fabrikasını kurdu. Türkiye'nin ilk yerli milli motor fabrikası ilk 1956 yılında, arkasından da 76 ve 77 yıllarında ağır sanayi hamlesi Aselsan, Tümosan, Taksan ve 200'ün üzerinde sanayi tesisin temelinin atılması, bunlardan 70'inin hizmet vermesi... Türkiye'nin kendi kendine yeten dış ticaret açığını kapatmış bir ülke olması için milli görüş hareketi rahmetli Erbakan Hocamız mücadele etti.

"Hayırlı işlere her zaman destek olacağımızı ifade etmiştik"

Biz de Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir hayırlı adımın atılmasına iştirak etmek istedik. Zaten partimizi kurarken de hayırlı işlere her zaman destek olacağımızı ifade etmiştik.

"Yüzde yüz milli olmasa dahi böyle bir adımın atılmasını faydalı görüyoruz"

TOGG, yüzde yüz yerli milli olmasa dahi, bu yerlilik oranının artacağını düşünüyoruz. Yüzde yüz milli olmasa dahi böyle bir adımın atılmasını faydalı görüyoruz. Bu nedenle de buraya bu desteğimizi belirtmek için katıldık. İnşallah devletimize hayırlı olsun."

Fatih Erbakan, "TOGG'u ilk alacak kişilerden biri misiniz" sorusuna, " Hiç düşünmedim ama olabilir tabi, fiyatı çıktığı zaman değerlendirilir." şeklinde yanıt verdi.

#Fatih Erbakan #TOGG
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