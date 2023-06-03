Fatih Erbakan'dan Özlem Zengin sorusuna cevap

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, dün Meclis’teki yemin töreni öncesi katıldığı bir canlı yayında AK Partili Özlem Zengin’in “6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir” sözünün hatırlatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Özlem Hanım’ın orada kastettiği bana kalırsa, kadına şiddet konusu kırmızı çizgi. 6284 haşa bir ayet değil. Avrupa’dan ihraç edilmiş bir kanun. Bunun eksiğinin gediğinin giderilmesi, yanlışı varsa düzeltilmesi gayet tabi.” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün 28. Yasama Dönemi milletvekillerinin yemini ile resmen başlarken CNN Türk’e konuşan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’na yönelik açıklamalarda bulundu.

"KASTETTİĞİ ŞEY KADINA ŞİDDET"

Erbakan’a sorulan “AK Parti’li Özlem Zengin’in Kadına yönelik şiddet ile alakalı hemen değişmesi yönünde bir girişimde bulunacak mısınız? Özlem Zengin ‘6284 bizim kırmızı çizgimiz’ demişti. Karşılaştınız mı, el sıkıştınız mı? Karşılaştığınızda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yeniden AKP’nin Grup Başkanvekili olacak” sorusu üzerine şu açıklamada bulundu:

Özlem Hanım’ın orada kastettiği bana kalırsa kadına şiddet konusu için kırmızı çizgi demiştir. 6284 haşa bir ayet değil. Avrupa’dan, İsviçre’den ithal edilmiş bir kanun. Bunun eksiğinin gediğinin giderilmesi, yanlışı varsa düzeltilmesi gayet tabii. ‘Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir’ dediğini düşünüyorum. Kadına, doğaya, hayvana, şiddet doğamıza aykırı. Suç unsurlarının yazılması lazım. Ekonomik, psikolojik şiddet nedir, nasıl olur bunun belli olması lazım. Bir de iddia sahibinin iddiasını kanıtlaması lazım. Bunlar varsa cezanın daha ağırlaştırılması gerekiyor.