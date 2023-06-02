Fatih Erbakan'dan Karamollaoğlu'na cevap

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Erbakan hocanın mirasına kendileri ihanet etti. Saadet Partisi, izlenen yanlış politikalar dolayısıyla bir tabela partisine döndü." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Haber Global TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yerel seçimlere birlikte gitmeleri avantaj olmaz. Belediye seçimlerinde bir beka meselesi aslında çok da söz konusu değil. Dolayısıyla orada ittifak içerisinde olunması gerekir diye bir düşünce içinde değiliz. Çok daha erken. Yeni hükümetin atacağı adımları değerlendireceğiz.

KABİNE BEKLENTİSİ

Bizim böyle bir beklentimiz yok. Ancak Cumhurbaşkanımız böyle bir talepte bulunursa bizim yetişmiş arkadaşlarımız var. Milletin faydasına bir iş yapılsın. Hayra vesile olunsun. Ama böyle bir talep yok. Bizim de böyle bir beklentimiz yok. AK Parti ile yaptığımız mutabakat metnindeki ana prensiplere uygun icraatların yapılması ekonomide dış politikada, eğitimde sosyal politikalar alanında. Bunlar yeni kurulacak hükümet tarafından yerine getirilse gayet güzel, zaten milletimizin faydasına bir iş yapılmış olacak. Biz de buna vesile olmuş olacağız. Tabii yanlışlar olursa biz doğruya doğru yanlış demeye devam edeceğiz. Bu yanlışın karşısında da en dik şekilde duracağız.

"ERBAKAN HOCANIN MİRASI"

Erbakan hocanın mirasına kendileri ihanet etti. Saadet Partisi, izlenen yanlış politikalar dolayısıyla bir tabela partisine döndü. Dördünü toplasan ancak bir puan yapıyor. Gelin Saadet Partisi'ni siz düşünün.

Millet İttifakı'nın dağılmasıyla yeni ittifakların ortaya çıkması mümkün. Millet İttifakı'ndaki çözülme, istifalar yeni ittifakların önünü açabilir. Siyasette 24 saat bile uzun.

Yeniden Refah Partimizi Meclis'e taşıyan aziz milletimize teşekkür ediyoruz.