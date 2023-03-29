Fatih Erbakan'a 'cahil' diyen Karamollaoğlu'na sert tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Fatih Erbakan'a yönelik sözlerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz cevap verdi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Altınöz, "Temel Karamollaoğlu bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söylüyor. Böyle Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da buradan sesleniyoruz, böyle bir insanı Cumhurbaşkanı yardımcısı falan yapmaya sakın kalkmayın" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Karamollaoğlu'nun Fatih Erbakan'a yönelik sözlerine tepki gösterip 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara Masası Gündem Özel programına konuk oldu.

Altınöz şu ifadeleri kullandı; Temel Karamollaoğlu bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söylüyor. Böyle Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da buradan sesleniyoruz, böyle bir insanı Cumhurbaşkanı yardımcısı falan yapmaya sakın kalkmayın. 45 yıl Erbakan hocamızla çalıştım diyor. Biz Temel Beyi biliyoruz. CHP’liler Madımak katili diyorlardı. Ne oldu şimdi? Can ciğer kuzu sarması oldunuz. Menfaatiniz öyle olunca bunları söylüyorsunuz.

Biz de Cumhur İttifakı'ndayız diye bizimle alakalı geçmişi yok bilmem ne... Kendisi kaç yaşındaydı milletvekili olduğu zaman? Hangi geçmişi varmış Temel Bey’in de Erbakan hoca onu milletvekili yapmış? Genç yaşta milletvekili oldu. O zaman Erbakan hoca derdi ki ya senin geçmişin yok, ya geri dönüşün yok. Temelcim kusura bakma, biraz daha yetiş. Genel Başkanımız 44 yaşında her türlü altyapısı var internete girip öz geçmişine bakın. Temel Bey’in torunu yaşındaki genel başkanımıza bu şekilde konuşması hiç yakışmamış. Ben sözlerini aynen kendisine iade ediyorum.

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında sert eleştirilerde bulunmuştu.

Karamollaoğlu açıklamasında, ''Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Kim Milli Görüş gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın! Erbakan Hoca ilk koalisyonun SHP ile kurdu. Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. Niye babasının kurduğu partiyi terk etti. Adına Yeniden Refah dedi. Yeniden Refah ismini alamaz normalde. Neden aldı! Cumhurbaşkanı ona o toleransı gösterdi. Bu kadar üç kağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz. '' ifadelerini kullanmıştı.