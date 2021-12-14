banner38

Fatih Dönmez: "Karadeniz gazını 2023'ün ilk çeyreğinde getireceğiz"

CNN Türk'te Ahmet Hakan Coşkun'un sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz konusunda en hızlı üretime hazırlık projelerinden birinin yürütüldüğünü aktararak "Üretilen gaz boru hattıyla kıyıya gelecek, işlenecek. Ulusal sisteme bağlanacağı için herkes kullanabilir hale gelecek." dedi.

Gündem 14.12.2021, 00:02
Fatih Dönmez: "Karadeniz gazını 2023'ün ilk çeyreğinde getireceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te katıldığı programda küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat artışına değinerek, kış mevsiminin sona ermesiyle fiyatlarda bir miktar gevşeme olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin doğal gaz konusunda teknik olarak hiçbir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Dönmez, "Yıl başında bu yılın toplam tüketimini 50-51 milyar metreküp olarak tahmin etmiştik. 10 milyar metreküplük ilave talep söz konusu oldu. Bu yılı muhtemelen 58-60 milyar metreküple bitireceğiz. Spot piyasalardan ilave kontratlar yapmak suretiyle çoğunluğu LNG olmak üzere bu tedariki sağladık." diye konuştu.

Dönmez, doğal gaz konusunda gelecek yılın planlarının yapıldığını ve kışa hazırlıklı olunduğunu dile getirerek, "Uzun dönemli doğal gaz kontratlarımız bizi büyük ölçüde rahatlatıyor. Ek talep için ekstra anlaşmalar yaptık. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de çalışmalar sıkıntısız devam ediyor

Doğal gazdaki fiyat artışlarının hane halkına doğrudan yansıtılmadığına dikkati çeken Bakan Dönmez, şu anda hane halkının doğal gaz faturasının dörtte üçünü devletin karşıladığını kaydetti.

Dönmez, konutlarda kullanılan doğal gaz ve elektrikte yaklaşık 100 milyar liranın devlet tarafından sübvanse edildiğini, akaryakıt ile birlikte bu miktarın toplam 150 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz konusunda en hızlı üretime hazırlık projelerinden birinin yürütüldüğünü aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bir aksilik olmadı. Bu gazı. 2023'ün ilk çeyreğinde getireceğiz. Bugünden yarına hemen olmuyor. Saha büyük, bir sürü kuyu açıp üretime hazırlayacağız. Üretilen gaz boru hattıyla kıyıya gelecek, işlenecek. Ulusal sisteme bağlanacağı için herkes kullanabilir hale gelecek. 2025-2026 civarında plato dediğimiz maksimum üretim seviyesine ulaşacağız. Sonrasında 20 yıl boyunca evlerin gazı bizim doğal gazımız olacak."

Dönmez, Karadeniz'de mayıs, haziran aylarında su altına boru hattının döşenmeye başlanacağını belirterek, "Bu derinlikte ve mesafede zamanında bitirirsek dünyada birkaç açıdan rekor kıracak bir proje olacak. Kıyıdan 170 kilometre açıkta ve 2 bin 100 metrelerde çalışıyoruz. Borularımız imal ediliyor. Döşeyecek firmayla sözleşmeler imzalandı. Yıl sonuna kadar döşeme işlemlerini bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de çalışmaların devam ettiğini aktaran Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda ocak-şubat gibi keşif amaçlı sondajımız olacak. Arkadaşlarımız alanı çözdüler ve ümitvar konuşuyorlar. Keşif inşallah olur. Olursa 540 milyar metreküplük miktar artmış olacak." dedi.

Bakan Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarına Ünye'de devam ettiğini belirterek, Yavuz sondaj gemisinin de hazırlıklarının tamamlanmasıyla sahada görev alacağını söyledi.

Mardin'de keşfedilen petrolün miktarı ayrıca açıklanacak

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de şimdiye kadar 8 sondaj yaptığını belirten Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ve bölgede herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını bildirdi.

Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfettiğini anımsatan Dönmez, "İyi bir petrol için API gravite değeri 25-30 olur. Bu keşifte daha düşük. Buradaki kuyu test aşamasında. Günlük üretim miktarını ayrıca açıklayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Fatih Dönmez #karadeniz gazı #Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Yorumlar (0)
banner35
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8