Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet töreni düzenlendi

Hafızlıklarını İsmailağa Kur'an Kursu'nda tamamlayan 82 öğrenci için Fatih Camii'nde "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kalabalık cemaat eşliğinde hafızlık belgelerini aldı.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetindeki merasimde, çok sayıda kurra hafız, imam ve müezzin Kur'an-ı Kerim okudu.

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş, hafızlık icazetinin önemini anlatarak, Kur'an-ı Kerim'in manasıyla amel etmenin önemli olduğunu söyledi.

Çatalca Vaizi ve İsmailağa Kur'an Kursu Genel Müdürü Dr. Muhammet Masum Vanlıoğlu, hafızlığın önemi üzerinde durarak, öğrencileri yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Törende icazet alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, öğle namazı sonrası duayı ise Reisül Kurra Demirkan yaptırdı.

Program sonunda hafızlara belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi. Fatih Belediyesince cemaate yemek ikram edildi.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile çok sayıda davetli, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Diyanet Haber