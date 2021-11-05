banner38

Fatih Aydın tutuklandı

Çiftlik Bank sanığı ve aynı zamanda Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın için tutuklama kararı verildi.

Gündem 05.11.2021, 19:24 05.11.2021, 20:01
Fatih Aydın tutuklandı

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Fatih Aydın'ın işlemleri tamamlandı.

Polis minibüsüne bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Fatih Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi.

Aydın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Fatih Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, yaklaşık 5 saat süren ifade alma işleminin ardın Aydın'ı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Fatih Aydın'ın tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu belirtildi

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Fatih Aydın'ın, Çiftlik Bank sisteminin kurucusu ve yöneticisi Mehmet Aydın'ın kardeşi olduğu, ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda örgütte faaliyet gösterdiği belirtildi.

Fatih Aydın'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına çıktığı kaydedilen sevk yazısında, şüpheli Aydın'ın ayrıca Fame Game Software Limited Şirketi'nin ortaklarından olduğu, bu firmanın ve diğer tüm firmaların kontrolünü elinde tuttuğu aktarıldı.

Sevk yazısında, Mehmet Aydın'ın da ifadesinde ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu beyan ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Fatih Aydın'ın diğer şüpheliler ile Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağlayıp, daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği, bu nedenle tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Fatih Aydın'ın, en başından beri vadedilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlerine devam ederek internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla yatırımcı oyuncularla yüz yüze gelmeden, hileli davranışlarla oyuncuların katılımları, oyunda uzun süre kalmaları, daha çok yatırım yapmaları sağlanarak ekonomik çıkar amaçlı örgütün organizasyonunda suç örgütünü yönetmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

Çiftlik Bank organizasyonunda söz sahibi olmadığını iddia etti

Alınan bilgiye göre, Fatih Aydın savcılıktaki ifadesinde, Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece maaş karşılığı görev yaptığını söyledi.

İşlerin gelişmesinden sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul edip daha çok para kazanmak için yurt dışına gittiğini ve soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini anlatan Aydın, kardeşi ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını, formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını savundu.

Aydın, kardeşinin kendisine şirkette önemli bir görev vermediğini, maaş karşılığında getir götür nakliye işi yaptığını ifade ederek, şirketteki etkili isimlerin başka kişiler olduğunu kaydetti.

Fatih Aydın'ın ifadesinde, şirkette etkili olan isimleri de savcılığa söylediği bildirildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Fatih Aydın'ın üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Fatih Aydın, hakimlikteki sorgusunda, kardeşi Mehmet Aydın'ın kurmuş olduğu şirketlerden biri olan şarküteride bir dönem nakliye işi yaptığını anlatarak, "Daha sonra kardeşim Kıbrıs'ta şirket açmak için işlem yaptı. Bu şirketi kurmak için ikinci isime gerek vardı. Bana formaliteden kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum. Kabul ettim ancak şirketler üzerinden herhangi bir işlem yapmadım. Bana hisse verdiği şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberim yoktur. Ben Çiftlik Bank'ın oyun işlerinin hiçbir aşamasında bulunmadım. Ben Bitcoin makinalarının akıbetiyle ilgili kardeşim Mehmet Aydın'ın söylemleri sonucunda bilgi sahibi oldum. Herhangi bir ilgim ve alakam yoktur. Salıverilmemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Süreç

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.

Fatih Aydın, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin açılan davada da sanık olarak bulunuyor.

Kaynak: AA
#çiftlik bank #Fatih Aydın #mehmet aydın
Yorumlar (0)
banner35
16
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6