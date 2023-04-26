Fanatik CHP'li Sevilay Yılman'a kapıyı gösterdiler

CHP ve "Yedili Masa"ya verdiği abartılı desteğiyle bilinen Sevilay Yılman sonunda çalıştığı kanaldan kovuldu.

Yılman, kanalın bütün uyarılarına rağmen sosyal medya kullanımı ve siyasi tarafgirlik konularında kurallara aykırı hareket etmeye devam etti.

Hal böyle olunca da Yılman'a ayrılması konusunda baskı yapıldı ve Yılman sonunda istifa ettiğini duyurdu.

CHP'li Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk'ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu taşımak istemediğini söyleyerek ayrıldığını açıkladı.

Yılman, Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu. Gazeteci Sevilay Yılman, Millet İttifakı'na açık destek verirken Habertürk'ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu taşımak istemediğini ve bu nedenle ayrıldığını duyurdu.

Ciner Medya Grubu'nun sosyal medya kullanımı konusunda çalışanlarından uymasını istediği kurallar olduğunu belirten Yılman, kendisinin bunlara uymakta zorluk çektiğini söyledi:

Sevilay Yılman, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner ve Medya Grup Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ başta olmak üzere tüm Habertürk çalışanlarına teşekkür etti.