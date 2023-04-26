Fanatik CHP'li Sevilay Yılman'a kapıyı gösterdiler
CHP'yi ve "Yedili Masa"yı fanatik bir şekilde savunan Sevilay Yılman, bu tavırları nedeniyle sonunda Habertürk'ten kovuldu.
CHP ve "Yedili Masa"ya verdiği abartılı desteğiyle bilinen Sevilay Yılman sonunda çalıştığı kanaldan kovuldu.
Yılman, kanalın bütün uyarılarına rağmen sosyal medya kullanımı ve siyasi tarafgirlik konularında kurallara aykırı hareket etmeye devam etti.
Hal böyle olunca da Yılman'a ayrılması konusunda baskı yapıldı ve Yılman sonunda istifa ettiğini duyurdu.
CHP'li Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk'ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu taşımak istemediğini söyleyerek ayrıldığını açıkladı.
Yılman, Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu. Gazeteci Sevilay Yılman, Millet İttifakı'na açık destek verirken Habertürk'ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu taşımak istemediğini ve bu nedenle ayrıldığını duyurdu.
Ciner Medya Grubu'nun sosyal medya kullanımı konusunda çalışanlarından uymasını istediği kurallar olduğunu belirten Yılman, kendisinin bunlara uymakta zorluk çektiğini söyledi:
Sevilay Yılman, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner ve Medya Grup Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ başta olmak üzere tüm Habertürk çalışanlarına teşekkür etti.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|29
|64
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Sivasspor
|30
|37
|11. Alanyaspor
|30
|35
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|29
|33
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|32
|50
|10. Manisa FK
|32
|49
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|32
|75
|2. M.City
|30
|70
|3. Newcastle
|31
|59
|4. M. United
|30
|59
|5. Aston Villa
|33
|54
|6. Tottenham
|32
|53
|7. Liverpool
|31
|50
|8. Brighton
|29
|49
|9. Fulham
|32
|45
|10. Brentford
|32
|44
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|33
|37
|13. Wolves
|33
|37
|14. West Ham United
|31
|34
|15. Bournemouth
|32
|33
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Leicester City
|33
|29
|18. Everton
|32
|28
|19. Nottingham Forest
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|30
|76
|2. Real Madrid
|31
|65
|3. Atletico Madrid
|30
|60
|4. Real Sociedad
|31
|55
|5. Real Betis
|31
|49
|6. Villarreal
|30
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|31
|44
|9. Girona
|31
|41
|10. Rayo Vallecano
|30
|40
|11. Mallorca
|30
|40
|12. Sevilla
|30
|38
|13. Celta Vigo
|30
|36
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Cadiz
|31
|32
|16. Getafe
|30
|31
|17. Almeria
|30
|30
|18. Valencia
|30
|30
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|30
|13