Faiz düştü krediler arttı: 'Tarihsel ortalamasının üç katından daha fazla büyüdü'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel resesyon beklentilerine rağmen Türkiye'de ekonomik canlılığı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceklerini bildirdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışını desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, antienflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

GÜÇLÜ BÜYÜME YAŞANIYOR

Bu kapsamda, işletmelerin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağladıklarını vurgulayan Nebati, temmuz sonunda yüzde 30 civarında olan ticari kredi faizlerinin gelinen noktada yüzde 18'lere gerilediğine dikkati çekti.

Nebati, uyguladıkları politikalar sonucu sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığının yüksek olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bankacılık sektörünün kredi hacmi ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ'lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür. Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz."

EUROBOND İHRACINA 3 KATI TALEP

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalardan 1,5 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 5 yıl vadeli tahvilde kupon oranının yüzde 9,875; getiri oranının yüzde 10 olarak gerçekleştiği açıklandı. İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 33’ü ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 10’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 7’si Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Eurobondun yatırımcıya getirisi spread bazında UST + 561,4 baz puan oldu. Bakanlık söz konusu ihraç tutarının 15 Kasım tarihinde hesaplara gireceğini açıkladı.

Ekimde en fazla reel getiri BIST’ten

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, ekimde en yüksek reel getiri, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,58 ile BIST 100 endeksinde oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BIST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 4,26 kazanç sağladı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 5,9, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,19, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,27, avro yüzde 6,67 ve külçe altın yüzde 7,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 2, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,3, DİBS yüzde 2,39, avro yüzde 2,8 ve külçe altın yüzde 3,66 oranlarında kayba yol açtı.