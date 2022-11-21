Faik Çetiner: "Hıncal Uluç vefat etti"
Duayen köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti.
Gündem 21.11.2022, 00:45 21.11.2022, 01:02
Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti.
Uluç'un vefat haberini gazeteci Faik Çetiner, "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun." sözleriyle duyurdu.
Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.
Hıncal Uluç,vefat etti.— faikcetiner (@faikcetiner) November 20, 2022
Uluç ailesinin başı sağolsun..
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