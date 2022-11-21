Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti.



Uluç'un vefat haberini gazeteci Faik Çetiner, "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun." sözleriyle duyurdu.



Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.

Hıncal Uluç,vefat etti.

Uluç ailesinin başı sağolsun.. — faikcetiner (@faikcetiner) November 20, 2022